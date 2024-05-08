«Испугалась Гармаша»: актриса «Современника» Дарья Белоусова рассказала об отношениях в театре
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Актриса «Современника» Дарья Белоусова рассказала о взаимоотношениях с артистом Сергеем Гармашем. Она призналась, что испугалась знаменитости – тот всегда строго общался с молодыми.
Подробностями Белоусова поделилась с сайтом mk.ru.
«Я очень сильно испугалась Гармаша», - вспоминает Дарья.
В тот день она пришла на спектакль «Бесы» и встретила актера за кулисами.
«Мне тогда было очень страшно, помню, он был в белой рубашке», - поделилась актриса.
Белоусова отметила, что с Гармашем они прошли большой человеческий и личный путь, впоследствии став друзьями.
Ранее актер «Современника» Сергей Юшкевич обвинил коллегу с бегстве. По его мнению, Гармаш должен был отстаивать позиции театра перед новым художественным руководителем, а вместо этого «взял и свалил».