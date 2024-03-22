«Испугалась, что скоро меня ждет парик»: Тина Канделаки едва не лишилась волос после родов

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что после двух родов едва не лишилась волос. Она рассказала, что выпадение было настолько сильным, что она даже задумалась в какой-то момент о парике. Но ей удалось справиться с проблемой.

В личном блоге Тина поделилась своей историей восстановления густоты волос. По ее словам, помочь ей смог врач-трихолог, который взял у нее анализы и составил грамотный план лечения. Но до этого тема здоровья локонов была для нее по-настоящему больной.

«После двух беременностей выпадение было таким страшным, что я испугалась, что скоро меня ждет парик», - рассказала Канделаки.

Телеведущая посоветовала женщинам, которые сталкиваются с похожими проблемами, использовать пилинг для кожи головы, массаж, а также регулярно мыть расчески. Кроме того, по словам Тины, помогает употребление белка. Благодаря комплексному уходу ей и удалось сохранить волосы. На данный момент на их качество она не жалуется.

Ранее Тина Канделаки высказалась о смерти комментатора Василия Уткина, чем разозлила журналистку Ксению Собчак. Она обвинила ее в цинизме.