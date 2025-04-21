«Испортили вам моральный облик»: Воля посмеялся над Гордоном из-за старого конфликта

Юморист Павел Воля вспомнил о скандале с Александром Гордоном, произошедшем в далеком 2008 году. Резидент Comedy Club высмеял телеведущего, которому по прошествии почти 20 лет приходится вести шоу, начинающееся с поножовщины.

В те годы Гордон вел интеллектуальную программу «Гордон-Кихот», редакторы которой пригласили в качестве гостей резидентов Comedy Club и пообещали похвалить шоу. В итоге в эфире юмористов раскритиковали и обвинили в негативном влиянии на молодое поколение.

«Я вам хочу сказать, вот прошло 20 лет, и какую программу сейчас ведет Гордон? Которая сразу начинается с поножовщины», —посмеялся Павел в новом выпуске «Шоу Воли» на ТНТ.

Он с иронией отметил, что в профессиональной судьбе Гордона много изменилось, а также в шутку извинился за то, что резиденты Comedy Club испортили моральный облик Гордона.

«Дорогой 61-летний Александр Гордон, простите, что мы 20 лет назад испортили вам моральный облик», — сказал комик.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Александр Гордон ведет корпоративы, но крайне редко. Гонорар за мероприятие составляет от 700 тысяч рублей до 1,7 миллиона рублей.