«Ведет корпоративы очень редко»: продюсер раскрыл гонорар Александра Гордона

Ведущий Александр Гордон ведет корпоративы, но крайне редко. Гонорар за мероприятие составляет от 700 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Конечно, он ведет корпоративы, но очень редко, от слова совсем. Гонорар у него составляет от 700 тысяч до 1,5-1,7 млн рублей», - поделился Дворцов.

В начале марта девушка обвинила ведущего в изнасиловании. Мы поинтересовались у продюсера, как это отразится на гонорарах артиста. Дворцов сообщил, что это вряд ли скажется на «цене», но может повлиять на решение заказчиков, приглашать Гордона или нет. Некоторым интересны громкие события вокруг знаменитости, другие, наоборот, могут за такое внести в «черный список».

«Соответственно скандал, когда девушка обвинила его в изнасиловании, поможет создать определенную славу, популярность, но не уверен, что это повлияет на гонорар. Единственное, есть заказчики, которые следят за новостями вокруг той или иной звезды, делают определенные выводы: приглашать - не приглашать, урезать - не урезать, ставить в черный список или нет. В его случае двоякая ситуация: могут где-то в черный список уже внести, потому что все-таки грязь, изнасилование девушки, или, соответственно, могут обратить внимание на то, что он «выстрелил» в плане прессы и пригласить за хорошую цену», - рассказал Дворцов.

О том, как сейчас живет Гордон, читайте в нашем материале.