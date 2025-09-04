«Использует богатых мужчин»: экс-жену Гришечкина обвинили в изменах перед новой свадьбой

Бывшую жену актера Вячеслава Гришечкина обвиняют в связи с молодым парнем. Диана Бичарова собирается сыграть свадьбу с избранником, актером Сергеем Рублевым. Но о ней отзываются, как об изменщице.

24-летняя Анна пришла в студию программы «Прямой эфир» с жалобой на то, что ее муж Андрей проводит время с Бичаровой. Сама гостья меньше года назад стала мамой и смотрит за ребенком.

«Мой муж имеет связи, а Диана — подруга мамы моего мужа. Она нередко появляется на богатых мероприятиях, была у нас на свадьбе. Она постепенно начала вторгаться в семью, дарить подарки, приглашать на мероприятия», – поделилась девушка.

По ее словам, после знакомства с Дианой ее супруг поздно возвращается домой и рассказывает об их «дружбе». Но Анна не верит в это.

«Какая дружба, если ему 24, а ей — 37. Я знаю, что Диана использует богатых мужчин, чтобы они покупали ей все и обеспечивали!» — заявила девушка.

Она также предоставила видео, которое сделала ее знакомая. На кадрах Диана обнимает Андрея, держит его за руку и целует. Бичарова уверяет, что между ними нет никаких романтических отношений.

«Я его не целую в губы, зачем? Мы же знаем друг друга с детства, у нас поцелуй в щечку. У меня только что была помолвка, что вы тут устраиваете? Это увидит мой будущий муж, с которым у нас все хорошо», — оправдалась она.

В студию пришел жених Дианы, который сделал ей предложение руки и сердца. Сначала он хвалил невесту, но до того момента, пока не увидел видео с молодым другом.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров не разочаровался в институте брака после измены жены.