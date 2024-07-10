Использовал пневматическую рогатку: по окнам дома Дианы Гурцкая стрелял бывший преподаватель университета

Стрельбу по окнам дома певицы Дианы Гурцкая открыл 51-летний бывший преподаватель университета. Год назад его задерживала полиция за перестрелку.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Стрелком оказался бывший сотрудник кафедры менеджмента из РЭУ им. Плеханова. Мужчина стрелял наобум, он использовал пневматическую рогатку.

В результате пострадали несколько квартир, в том числе 17-летнего сына Гурцкая Константина.

Жительница дома рассказала изданию, что стрелок пробил пулей окно на кухне. Женщина, проживающая с детьми, боится возвращения соседа и опасается, что он может в очередной раз открыть стрельбу.

В 2023 году экс-преподавателя задерживали за перестрелку по тому же адресу. Следствие считает, что повторный инцидент связан с пагубной привычкой мужчины.

О том, что дом Гурцкая обстреляли, сообщалось 9 июля. Ее брат Роберт опроверг данные сообщения. Он рассказал, что накануне у дома певицы были сотрудники в форме, но выстрелов никто не слышал.