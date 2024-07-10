Брат Дианы Гурцкая назвал глупостью новость про обстрел квартиры певицы в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

В июле 2024 года появилась новость, что в Москве обстреляли квартиру Дианы из пневматического оружия. Брат певицы опроверг подобное сообщение и назвал его глупостью. Мужчина считает Москву спокойным городом. Также он возмутился сотрудниками СМИ, которые распространяют ложную информацию.

«Мы что, в Чикаго живем? Стреляют в Москве – это глупость какая-то. Буквально вчера Диана подъезжала домой и сообщила мне, что ей передали информацию о каких-то сотрудниках в форме, что несколько человек стоят возле ее дома в Ружейном переулке. И больше ничего», — высказался брат знаменитости.

Также он отметил, что ни Диана, ни соседи по дому не слышали выстрелов. По его мнению, история с нападением на квартиру «не в их пользу».

Ранее Диана Гурцкая вышла на связь после новостей об обстреле ее квартиры. Подробности читайте в этой новости.

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