Использовал даже деньги маленького внука: что случилось с потерявшим все звездой «Аншлага» Николаем Бандуриным

Несколько лет назад в жизни Николая Бандурина случилась беда — сгорел дом в Пушкинском районе Подмосковья. Не уцелели даже документы, деньги и любимая коллекция гармошек, а также две кошки и собака. Супруга Марина отделалась ожогами второй степени, вытаскивая из огня престарелую свекровь.

Сам Бандурин тоже подвергся ожогам, однако полетел на обещанный концерт в Казахстане. Врачи положили его в палату для наблюдения уже после гастролей.

Финансовую помощь после пожара оказали друзья, соседи и поклонники, но Бандурину все равно пришлось работать на износ.

Семья также обратилась к заработкам маленького внука. Дело в том, что Тимоша получил гонорар за роль в «Ералаше». Когда у внука спросили, куда он потратит деньги — на конфеты или мороженое, он ответил, что отдаст их на дом дедушке.

Сейчас жизнь Николая Бандурина наладилась. Он завел домашних питомцев и ездит с концертами.

Ранее мы писали, что после смерти брата Валерий Пономаренко сделает дуэт с Николаем Бандуриным.