«Исполняют неискренние песни»: Вика Цыганова захотела, чтобы «тунеядцы из шоу-бизнеса попахали»

Певица Вика Цыганова захотела, чтобы «тунеядцы из шоу-бизнеса попахали». Также артистка считает, что в обществе должна быть «железная» дисциплина.

Ее мнение приводит сайт mk.ru.

Певица прокомментировала покаяния участников «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой – артистов Лолиты, Филиппа Киркорова и других. Она считает, что у тех «все продумано» и «это обман».

Исполнительница хита «Русская водка» заявила, что «гламурные песенки сейчас не нужны», а старая гвардия в шоу-бизнесе «исполняет неискренние песни». Эти композиции вызывают у Цыгановой «рвотный рефлекс».

На вопрос, что стоит предпринять, артистка говорит: «Дисциплина должна быть в обществе железная! Все должны стоять по стойке «Смирно»».

«Мы требуем справедливости. Чтобы все эти тунеядцы из шоу-бизнеса попахали маленько», - произнесла певица.

Также она заявила о необходимости ротации «звезд с перьями». Знаменитость добавила, что вместе с мужем многих раздражает за правду, которую они произносят.

«Нас нет ни на одном канале, и мы туда не рвемся», - заключила исполнительница.

Ранее сообщалось, что сын певца Олега Газманова Родион встал на защиту отца после обвинений Цыгановой в непатриотичности. Он заявил, что такое мог высказать только «круглый идиот».