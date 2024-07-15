Исполнителя хита «Чудная долина» Mr. Credo не выпустили из России из-за долгов

Исполнитель хитов «Чудная долина» и «Медляк» Mr. Credo не смог покинуть территорию России из-за долгов. Артист должен был появиться на фестивале «Ретро Фест» в Казахстане, но так и не пересек границу. Подробности узнал сайт Kp.ru.

Как стало известно, певца пригласили на мероприятие, но поклонники не увидели его на сцене. Сам Mr. Credo объяснил, что приехал в столичный аэропорт, но его не допустили к посадке из-за «какого-то постановления». После этого он попытался решить вопрос и вылететь из Минска, но у него не оказалось загранпаспорта.

Как оказалось, у исполнителя образовался долг, о котором он даже не знал. Он не выплатил 209 тысяч рублей налогов. А в Казахстан нельзя приезжать гражданам с задолженностями свыше 30 тысяч рублей.

Концертный директор певца подтвердил, что долг действительно есть. Но информация об этом стала доступна команде артиста уже в аэропорту.

При выяснении обстоятельств организаторы «Ретро Феста» заявили, что сделали все возможное, чтобы Mr. Credo появился на мероприятии, но проблемы решить не удалось. Теперь, с их слов, исполнитель отказывается возвращать гонорар, несмотря на то, что так и не выступил. Отметим, что представитель певца отрицает вмешательство «второй стороны».

«Вторая сторона ничего не делала, купила билет в Минск, но это ничего не решало. Гонорар никто не собирается возвращать, так как никто этих организаторов не знал, никаких документов нет. Именно с появлением имени Mr. Credo был собран аншлаг. Концерты прошли, люди пришли толпами и не сдали билеты, мероприятие прошло», - сообщил концертный директор певца.

Ранее портал «Страсти» узнал, куда пропал Mr. Credo.