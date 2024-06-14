«Его время закончилось»: куда и почему пропал исполнитель песни «Медляк» Mr Credo

Певца, известного под псевдонимом Mr Credo, в начале двухтысячных знала вся страна. Его песня «Медляк» со словами «Сегодня в белом танце кружимся» была хитом всех дискотек, а также и другие его треки «Мама Азия», «Чудная долина». Однако довольно быстро популярность артиста сошла на нет. Портал «Страсти» решил узнать, почему пропал исполнитель и где он сейчас.

Пик славы Mr Credo пришелся на конец 90-х и «нулевые» годы. Именно в это время он выпустил свои самые громкие хиты. Певец активно выступал на корпоративах, его песни ставили на радио, и у него даже были гастроли по городам. По мнению музыкального продюсера Павла Рудченко, тогда как раз были популярны подобные песни, и Mr Credo «попал» в аудиторию.

Однако музыка со временем начала меняться, и многие артисты стали подстраиваться под вкусы слушателей. А у Mr Credo это не получилось.

«С Mr Credo на самом деле не совсем такая открытая история. Нет какой-то там подоплеки, болезни, какого-то фактора, который бы прям повлиял на его последующую непопулярность. В одно время он был действительно очень популярным. Но мне кажется, Mr Credo — это артист определенного времени», - отметил продюсер.

Павел Рудченко рассказал, что треки Mr Credo любили ставить в различных кабаках, ресторанах на корпоративах. Но сейчас таких заведений практически не осталось.

«Его песни в основном звучали на площадках каких-то ресторанов и кабаков. А их время закончилось. Я думаю, с этим связано исчезновение артиста. Время Mr Credo тоже закончилось. Мне кажется, это такой больше был ресторанного плана артист», - рассказал продюсер Рудченко.

Отметим, что Mr Credo не совсем завершил карьеру. Хоть и добиться популярности ему не удалось после успеха в нулевые, он продолжает выпускать треки и даже давать концерты. Правда, для более узкой аудитории. Во время пандемии он записал трек «Квентин Карантино», в котором призывал поднимать иммунитет. После этого громких новинок у певца больше не было.

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