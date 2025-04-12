Исполнительница хита «Матушка земля» Куртукова повысила гонорар до 5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певица Татьяна Куртукова, известная по песне «Матушка земля», увеличила свой гонорар за частные выступления с 2,2 до 5 миллионов рублей. Сообщается, что такую цену придется заплатить за 45-минутное выступление артистки.

При этом у Куртуковой появился райдер и требования в нем не самые демократичные: вместо BMW и китайских автомобилей премиум-класса певица требует теперь только Mercedes-Benz S-класса. Для коллектива необходимо будет предоставить микроавтобус.

В гримерке знаменитости обязательно должны быть стулья, зеркало, доска, утюг, отопление или кондиционер, стаканы, вода негазированная и салфетки. Для коллектива необходимо заказать четыре пиццы и бутерброды с рыбой, мясом и сыром.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл гонорар группы «Чайф» за один концерт.