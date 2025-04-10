«Не потеряли актуальность»: продюсер раскрыл гонорар группы «Чайф» за один концерт

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, какой гонорар за концерты просит культовая рок-группа «Чайф». Его слова приводит сайт «Страсти».

Уральская группа «Чайф» была основана в 1985 году. С того момента коллектив во главе с Владимиром Шахриным записал десятки успешных песен, дал сотни концертов по всей России и за ее пределами, а также заработал статус одной из самых востребованных отечественных групп.

В настоящее время участники «Чайфа» продолжают гастролировать, зарабатывая крупные гонорары за каждое из своих шоу.

«Насколько я знаю, гонорар группы „Чайф“ за один концерт — 4,5 млн рублей. Они одни из самых таких, наверное, востребованных и, соответственно, дорогих групп. Они не потеряли актуальность, достаточно хорошим спросом пользуются на корпоративах, частных мероприятиях и тому подобное. Поэтому они работают по максимуму профессионально, никогда ни с кем не ругаются. Работают максимально тактично, с головой. С профессионализмом подходят к своей работе», — поделился Сергей Дворцов.

Ранее стало известно, что барабанщика группы «Чайф» Северина госпитализировали накануне концерта.