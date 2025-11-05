«Исполнители с дикими именами»: Маргулис высказался о Ване Дмитриенко и Инстасамке

Певец и музыкант Евгений Маргулис, ведущий проекта «Квартирник» порассуждал о современных исполнителях. В интервью Радио «Комсомольская правда» он поделился мнением о Ване Дмитриенко и Инстасамке.

Музыкант отметил, что публике не всегда «заходят» новые артисты. Выпуски с ними решили оставить «сезонной историей».

«Решили попробовать пригласить артистов, о которых я часто даже не слышал, а у этого «молодняка» оказываются миллионные просмотры – INSTASAMKA, например, еще там какие-то исполнители с дикими именами. Я так и не понял, почему не пошло, либо рамки «Квартирника» для них были слишком малы, либо они сами оказались не готовы к этому», - поделился с Kp.ru Евгений.

В большой программе «Квартирника» на стадионе примет участие Ваня Дмитриенко. По словам Маргулиса, молодой человек является отличным сонрайтером (автор - песенник, – прим. ред.).

«У него отменный багаж. Он знает классику рок-н-ролла. Спрашиваю: «Ты знаешь песню группы «Воскресение» «Кто виноват»?» Он взял и сыграл. «А знаешь еще что-то?» Взял и сыграл. «Покажи что-то свое». Показал. Кайфово», – пояснил музыкант.

Евгений добавил, что Ваня пишет песни для больших артистов и является отличным автором. Он считает, что певец должен «продержаться до 30 лет», а потом будет еще лучше.

Ранее Ваня Дмитриенко признался, что получает сообщения непристойного характера.