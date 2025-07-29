Исполнитель роли Толика в «Счастливы вместе» Савинков высказался о пропаже своей партнерши Захаровой

Актер из сериала «Счастливы вместе» Павел Савинков признался, что не общается со своей партнершей по проекту Юлией Захаровой. По его словам, они не виделись уже около 6-7 лет. Об это он рассказал Газете.Ru.

Юлия Захарова стала популярной после роли Лены Полено в популярном ситкоме. После закрытия сериала она еще несколько лет продолжала сниматься в кино и играть в театре, но после неожиданно пропала. Ходили слухи, что у нее проблемы с алкоголем и депрессия.

В 2025 году в продолжение проекта о семье Букиных вернулся Павел Савинков – исполнитель роли соседа Толика. Но к работе он приступил без своей партнерши.

«Я с Юлечкой давно не виделся. Мы первое время, после того как закончились съемки сериала «Счастливы вместе», играли вместе в спектакле и там пересекались. А так я ее, наверное, уже лет 6-7 не видел», - поделился Савинков.

Актер отметил, что не знал о завершении карьеры Захаровой. Он считал, что она продолжает сниматься в проектах.

Ранее звезды «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева и Виктор Логинов рассказали об отношениях за кадром.