«Исполнитель от Бога»: в Госдуме жалеют об уходе Леонтьева со сцены

Певец Валерий Леонтьев – «исполнитель от Бога». Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко, комментируя уход исполнителя со сцены.

«Мне очень жаль… У меня к нему самые теплые чувства», - сказала депутат сайту NEWS.ru и вспомнила, что будучи ровесниками, они начинали карьеру в одно время.

Однажды Драпеко выступала с Леонтьевым в Санкт-Петербурге вместе, только в разных залах: она – с фильмами, он – с песнями. Драпеко также вспомнила, что потом встречалась с Леонтьевым в Афганистане – он приезжал «поддержать солдат».

Депутат считает артиста профессиональным певцом, но понимает, что выкладываться на сцене в 75 лет уже сложно. Драпеко поддержала решение музыканта и пожелала здоровья.

Напомним, об уходе Леонтьева со сцены стало известно 19 марта – в день его рождения. Об этом, в частности, заявил концертный директор артиста Борис Чигирев. Он сообщил, что певец «закончил работать».