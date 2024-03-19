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Опубликовано 19 марта 2024, 17:38
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«Исполнитель от Бога»: в Госдуме жалеют об уходе Леонтьева со сцены

Депутат Драпеко призналась, что ей «очень жаль» об уходе Леонтьева со сцены.
«Исполнитель от Бога»: в Госдуме жалеют об уходе Леонтьева со сцены

© Starface.ru

Певец Валерий Леонтьев – «исполнитель от Бога». Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко, комментируя уход исполнителя со сцены.

«Мне очень жаль… У меня к нему самые теплые чувства», - сказала депутат сайту NEWS.ru и вспомнила, что будучи ровесниками, они начинали карьеру в одно время.

Однажды Драпеко выступала с Леонтьевым в Санкт-Петербурге вместе, только в разных залах: она – с фильмами, он – с песнями. Драпеко также вспомнила, что потом встречалась с Леонтьевым в Афганистане – он приезжал «поддержать солдат».

Депутат считает артиста профессиональным певцом, но понимает, что выкладываться на сцене в 75 лет уже сложно. Драпеко поддержала решение музыканта и пожелала здоровья.

Напомним, об уходе Леонтьева со сцены стало известно 19 марта – в день его рождения. Об этом, в частности, заявил концертный директор артиста Борис Чигирев. Он сообщил, что певец «закончил работать».

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
депутат
Валерий Леонтьев
сцена
Елена Драпеко
Госдума