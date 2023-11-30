Исполнитель хита «Учкудук» Закиров отверг обвинения в поддержке певицы Наргиз

Советский и узбекский певец, художественный руководитель ВИА «Ялла» Фаррух Закиров оказался родным дядей оскандалившейся певицы Наргиз Закировой. Он заявил, что не будет отвечать за поступки племянницы.

Ранее продюсер Максим Фадеев обратился в МВД и ФСБ РФ с просьбой проверить деятельность Закирова в России. По словам Фадеева, музыкант «крышует» действия Наргиз и ее высказывания.

«Все, что я могу сказать: я не могу влиять на слова и поступки моих родственников. Поэтому теории о том, что я "стою за чем-либо" или "крышую чьи-либо поступки", — это абсолютная ложь», - приводит слова исполнителя хита «Учкудук» News.ru.

Артист подчеркнул, что выступает за дружбу народов России и Узбекистана, любит россиян и гордится своей российской публикой. Он также добавил, что всю жизнь гастролирует по городам РФ и никогда этого не скрывал.

Ранее мы писали, что Наргиз Закирова сообщила об отмене запланированного ранее гастрольного тура по Европе, который должен был начаться с 9 ноября. Она вынуждена была отказаться от гастролей, так как не смогла продать на свои выступления даже половину билетов.