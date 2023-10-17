Исполнитель хита «Ну что ж ты страшная такая» стал жертвой афериста в Сочи

В Сочи мошенник предложил помощь с организацией концерта директору певца Андрея Алексина, известного по хитам «Ну что ж ты страшная такая» и «Просто подари мне один только взгляд». Мужчина взял 180 тыс. рублей и перестал отвечать на звонки.

Подробности сообщил сайт Kp.ru.

В полицию Сочи обратилась 62-летняя директор музыканта. По ее словам, 43-летний местный житель, с которым она познакомилась на курорте, обещал устроить выступления на лучших площадках города. Однако получив деньги, знакомый перестал отвечать на телефонные звонки.

Как выяснилось, мужчина потратил деньги, он не имел связей в культурных кругах города. Афериста задержали.

Несмотря на случившееся, певец приехал в Сочи. Он встретился с полицейскими. Музыкант три месяца провел на курорте. В соцсетях исполнитель вспомнил, что его карьера начиналась в Сочи в 2000 году.

Ранее сообщалось, что мошенники развели бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова. Он потерял почти 74 млн рублей.