Исполнил заветную мечту: Аника Керимова впервые заговорила об отношениях с Филиппом Киркоровым

Дизайнер Аника Керимова рассказала, что Филипп Киркоров исполнил ее заветную мечту. Девушка всегда хотела побывать на показе Dolce&Gabbana, и на днях эстрадный певец отвез ее на fashion-событие в Италию. Об этом сообщает газета «Дни.ру».

На прошлой неделе Филиппа Киркорова заметили на модном показе Dolce&Gabbana, который прошел в итальянской Апулии. Знаменитый певец был не один, а в компании Аники Керимовой. В последнее время пара довольно часто появляется вместе на светских мероприятиях.

На прямой вопрос о романе с Киркоровым Аника решила не отвечать. Однако она отметила, что музыкант восхищает ее своими широкими жестами. Зная, что дизайнер мечтала посетить показ в Италии, Филипп решил порадовать ее, организовав совместную поездку.

«Кто еще может удивлять так же, как Филипп? Таких, как он, в наше время надо в Красную книгу заносить!» – отметила Керимова.

К тому же она добавила, что певец был с ней внимателен и обходителен, а эту неделю в Италии она запомнит на всю жизнь.

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