55-летняя певица Валерия сделала лифтинг ног. Соответствующий пост появился в ее соцсетях.

Валерия делала процедуру Scarlet: сначала на область живота, а потом и ног. На фото видно, как специалист водит специальным аппаратам.

По признанию артистки, результат на животе ее порадовал. Поэтому было принято решение сделать лифтинг ног.

«В восторге от эффекта после процедуры на область живота, просто побежала сегодня делать ее на ноги», - говорится в публикации. На нее обратил внимание сайт «Вокруг ТВ».

Ранее 30-летняя жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала, что поставила нити в подбородок. Она заявила, что «эффект есть».

Процесс доставил ей дискомфорт – Куденковой было страшно. Но эффект, по признанию супруги Ивлева, того стоил.