«Испоганила, а не спела»: Любовь Успенская обрушилась с критикой на Аллу Пугачеву

Певица Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачева «испоганила» ее песню. Об этом сообщает mk.ru.

В начале 90-х Алла Пугачева исполняла песню «Россия» авторства Ильи Резника. Однако по словам Любови Успенской, эта песня предназначалась для нее, а не для Примадонны. Успенская заявила, что до сих пор обижена на коллегу по сцене.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был», — отметила она.

Успенская добавила, что Пугачевой не удалось прочувствовать текст песни и передать смысл слушателям.

«Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своем пути: „Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой“. Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому?» — возмутилась певица.

Знаменитость добавила, что позже Пугачева якобы извинялась перед ней за исполнение песни.

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