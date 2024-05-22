Зрители аплодировали семь минут: российские актеры покорили Каннский кинофестиваль

В Каннах прошел премьерный показ романтической комедии «Анора», в которой снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Зал аплодировал им стоя на протяжении семи минут.

Фильма Шона Бейкера с участием наших артистов так понравился зрителям, что они аплодировали на протяжении семи с половиной минут, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Картина рассказывает о молодой стриптизерше из Бруклина, на которой женится сын российского олигарха. Родители жениха, узнав о случившемся, срочно приезжают в Нью-Йорк.

Незамысловатый сюжет киноленты не помешал стать ей одним из самых смешных фильмов фестиваля.

Каннский кинофестиваль 2024 стартовал 14 мая и будет проходить до 25 мая. Председателем жюри является Грета Гервиг.

Ранее актриса Деми Мур посетила Каннский кинофестиваль во Франции. Звезда фильма «Привидение» представила на мероприятии новый фильм ужасов «Вещество» французского режиссера Корали Фаржеа. Премьерный показ картины вызвал 13-минутные овации, которые стали самыми продолжительными в Каннах в этом году.