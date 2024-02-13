Искусственный интеллект обнаружил плагиат в фильме Локшина «Мастер и Маргарита»

Искусственный интеллект, разработанный сибирскими учеными, нашел в новом фильме режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» плагиат. Как выяснилось, в картине есть заимствования из ленты «Игры Разума» Рона Ховарда. Об этом сообщает «Российская газета».

Разработчик систем Сильного Искусственного интеллекта, директор Центра долгосрочного прогнозирования НТР и СЭР ИНЭС РАН Евгений Гарин рассказал, что ИИ провел анализ второстепенных сюжетных синий новой экранизации романа Михаила Булгакова. Оказалось, что многое совпадает с тем, что уже было показано в иностранном фильме. Так, похожи главные герои и их судьбы. Оба страдают от галлюцинаций и умирают в конце со своими любимыми.

«Супруга Джона Нэша Алисия теряет мужа из-за его болезни, но с течением времени они воссоединятся и вместе борются с недугом. Джон и Алисия умирают одновременно - их жизнь оборвалась в автокатастрофе», - пояснил Гарин.

Отметим, что на данный момент «Мастер и Маргарита» уже не первый уикенд возглавляет российский прокат, несмотря на то, что отзывы у зрителей весьма противоречивые. Некоторые уверены, что фильм не удался, а другие пишут в Сети хвалебные отзывы.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева оценила новую экранизацию «Мастера и Маргариты».