«Искусно ненавидит людей, которые меня обидели»: Саша Бортич рассказала, кто всегда готов встать на ее защиту

Саша Бортич обратилась к матери в своем блоге. Актриса поздравила ее с днем рождения и раскрыла один интересный факт про родного человека.

Бортич написала, что мама для нее лучшая подружка и фанатка, даже не самых сильных картин. По словам Саши, у нее настолько доверительные отношения с родительницей, что она может все ей рассказать.

Также актриса поделилась, что мама всегда готова ее защитить. Никто, как отметила Бортич, не может так искусно ненавидеть ее хейтеров, как она.

«Никто так горячо, так страстно, так искусно не ненавидит людей, которые меня обидели, как это делает она. Очень тебя люблю, мамочка! Будь всегда!» — заявила Саша.

В сентябре актриса отпраздновала свой день рождения. Бортич исполнился 31 год. В честь этого она поделилась серией забавных публикаций.