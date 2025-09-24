«Фото как из дурки»: актриса Саша Бортич в честь 31-летия поделилась серией забавных публикаций

Актриса Саша Бортич сегодня, 24 сентября, празднует день рождения. Ей исполняется 31 год. В честь этого в своем личном блоге звезда «Полицейского с Рублевки» опубликовала ряд забавных фотографий. На кадрах артистка веселится и корчит рожицы.

«Ой, опять ничего не поменялось. Главное все то же — любовь сильнее всего. 31!», — написала Александра.

Блогеры и друзья актрисы присоединились к поздравлениям и написали в комментариях: «Будь счастлива!», «Обожаю! Санечка, с днем рождения», «С днем рождения, девочка с самыми подвижными глазными нервами!».

Сама Бортич обратилась к подписчикам с призывом вместо подарков ей делать пожертвования в благотворительный фонд, который занимается проблемами трудного поведения: дает учителям и родителям инструменты, помогающие справиться с травлей и агрессией.

Однако фотографии с гримасами Саши оцениили не все. Так, актриса Марина Касьяненко упрекнула коллегу по цеху словами: «Вроде бы уже не маленькая, а фото как из дурки».

Ранее мы сообщали, что актриса Саша Бортич попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».