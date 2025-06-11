«Искренне обидно за Люсю»: Мария Погребняк вмешалась в конфликт Чеботиной с бывшим бойфрендом

Мария Погребняк встала на сторону Люси Чеботиной, публично потребовавшей у бывшего парня вернуть ее песни. Блогер осудила Юрия Киселева, известного под псевдонимом ЮрКисс, и назвала его действия несправедливыми.

«Мне стало невероятно грустно из-за того, во что люди порой превращают то, что когда-то было светлым. Ведь была же настоящая любовь. И вот... вместо того, чтобы с благодарностью хранить в сердце эти воспоминания, кто-то выбирает путь мести», - разоткровенничалась Мария в своем Telegram-канале.

36-летняя многодетная мать выразила уверенность, что нельзя наказывать за то, что любовь прошла.

«Мне искренне обидно за Люсю. И мне обидно за каждую девушку, которую бывший партнер пытался наказать после расставания – будь то через имущество, репутацию, доступ к детям или, как здесь, через творчество. Это говорит не о силе, а о слабости и жестокости того, кто так поступает», — прокомментировала конфликт Погребняк.

Напомним, Люся Чеботина состояла в отношениях с Киселевым около полугода. Пара рассталась в начале 2023 года. В июне 2025 года Чеботина со сцены премии МУЗ-ТВ обратилась к бывшему бойфренду и потребовала вернуть права на ее песни.

Ранее телеведущая и актриса Елена Север опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она разрушила отношения ее сына ЮрКисса с Люсей Чеботиной. Артистка вспомнила, как сын рассказал ей о разрыве с исполнительницей хита «Солнце Монако». Елена тогда якобы посоветовала ЮрКиссу быть мягким по отношению к Люсе и не обижать ее.