«Лучше бы он был с ней»: Елена Север разрыве сына ЮрКисса с Люсей Чеботиной

Телеведущая и актриса Елена Север опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она разрушила отношения ее сына Юрия Киселева, известного под псевдонимом Юркисс, с певицей Люсей Чеботиной.

«Это не так, этого быть не могло. Я люблю своего сына. Я просто не могу ставить ему ультиматумы и влезать в его личное пространство. Никогда в жизни!»- разоткровенничалась 51-летняя Елена в интервью Лауре Джугелии на Fametime TV.

Артистка подчеркнула, что у ее сыновей с детства была своя комната, куда она никогда не заходила без стука.

Говоря о Люсе Чеботиной, Север отметила, ее талант и трудолюбие: «даже если взять с этой точки зрения, то я думаю, что лучше бы он был с ней. Я знаю ее семью».

Она также заверила, что всегда хорошо относилась к Люсе. Артистки общались и даже отдыхали вместе. При этом Елена подчеркнула, что никогда не конкурировала с Чеботиной, и если бы девушку обижали, то всегда бы встала на ее сторону.

Артистка вспомнила, как сын рассказал ей о разрыве с Чеботиной. Елена тогда якобы посоветовала Юркиссу быть мягким по отношению к Люсе и не обижать ее.

«Когда он сказал о расставании, я ответила, что это его решение и не надо ее ранить. Видимо, он в какой-то момент понял, что не может разорваться между работой. Он хочет выстроить свою империю, он занят работой», — пояснила Елена Север.

Ранее Люся Чеботина рассказала, что ее предала подруга и коллега по сцене MIA BOYKA (Мария Бойко). Люся уличила бывшую приятельницу в инициировании пиар-романа с ЮрКиссом.