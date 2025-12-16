«Искренне хочу девочку»: разведенная Диброва рассказала о пополнении в семье

Модель Полина Диброва призналась, что хочет родить дочь от Романа Товстика. Ее слова передает Woman.ru.

В 2025 году Полина Диброва развелась с мужем, от которого родила троих сыновей. По данным СМИ, причиной расставания пары стала измена модели с Романом Товстиком. На днях в Москве состоялось мероприятие, на котором они впервые появились вместе. Сделав несколько снимков, Роман ушел от прессы, а Полина, наоборот, осталась. В беседе с журналистами Диброва призналась, что мечтает о пополнении в семье.

«Конечно, я хочу еще девочку. Я искренне хочу родить девочку», — заявила она.

По словам модели, новый возлюбленный во всем ее поддерживает. Полина надеется, что в 2026 году ажиотаж вокруг их пары спадет и они смогут «нормально жить».

«Очень хочу, чтобы весь этот непонятный саботаж завершился и мы спокойно жили. Вы знаете, бывает такой момент, когда ты просто хочешь нормально жить», — резюмировала Диброва.

