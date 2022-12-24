«Исключил эту букву из алфавита»: Мигель в шоке от Пугачевой

Мигель с ранней поры своей карьеры восхищался Аллой Пугачевой, а к шансу совместной работы отнесся как к чуду. Однако теперь этот опыт хореограф вспоминает с ужасом.

Дело в том, что Пугачева подсказала Мигелю важное решение – участвовать в «Фабрике звезд», после чего он стал успешен. Мигель признался, что Примадонна дала ему ощущение защищенности.

Однако совместная работа привела к краху. Мигель разочаровался в кумире из-за поведения Пугачевой. Певица относилась к коллективу неуважительно. Это оставило отпечаток в душе Мигель, что он даже «исключил эту букву из алфавита».

Ранее мы писали, где Пугачева встретит Новый год.