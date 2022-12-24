passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
10:42, 24 декабря 2022
1 мин.

«Исключил эту букву из алфавита»: Мигель в шоке от Пугачевой

Мигель стер из памяти Пугачеву, хотя она была его кумиром.

Фото: freepik

Мигель с ранней поры своей карьеры восхищался Аллой Пугачевой, а к шансу совместной работы отнесся как к чуду. Однако теперь этот опыт хореограф вспоминает с ужасом.

Дело в том, что Пугачева подсказала Мигелю важное решение – участвовать в «Фабрике звезд», после чего он стал успешен. Мигель признался, что Примадонна дала ему ощущение защищенности.

Однако совместная работа привела к краху. Мигель разочаровался в кумире из-за поведения Пугачевой. Певица относилась к коллективу неуважительно. Это оставило отпечаток в душе Мигель, что он даже «исключил эту букву из алфавита».

Ранее мы писали, где Пугачева встретит Новый год.

Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Теги:
#мигель
,
#Алла Пугачева
,
#скандал
,
#певица
,
#танцы
Новости партнеров
О чем говорят