Исхудавшая Гоар Аветисян ответила на обвинения в приеме «Оземпика». Об этом стало известно из соцсетей.

За последние несколько лет Гоар Аветисян сбросила 43 кг лишнего веса. Визажист не рассказывает о том, как она похудела, однако в соцсетях регулярно выкладывает кадры своей новой фигуры.

Подписчики предположили, что Аветисян могла прибегнуть к помощи популярного на Западе препарата «Оземпик», который предназначен для диабетиков, но при этом помогает снизить аппетит.

«„Оземпик“ так действует?» — спросила одна из подписчиц блогерши.

Однако та лишь пошутила в ответ.

«Надеюсь, они хотя бы заплатят за рекламу. Других версий не осталось?» — спросила Аветисян.

Визажист заявляет, что ей удалось изменить пищевые привычки — однако о том, какую именно диету она выбрала, Аветисян не рассказывает.

«Они все валят на операции, но даже после них я была 83−85 кг, пока не поменяла питание», — рассказала она.

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