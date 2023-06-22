«Исходит желчью»: названа причина всех неудач певицы Наргиз Закировой после ее отъезда из РФ

В последнее время все внимание публики приковано к певице Наргиз Закировой. Когда-то она построила успешную карьеру в РФ, однако год назад артистка оборвала связи с нашей страной и стала критиковать россиян. Все это привело к тому, что Наргиз запретили въезжать на территорию России до 2072 года. Теперь знаменитость находится в Узбекистане, однако даже там она сумела угодить в скандал.

По данным СМИ, Наргиз пытается сорвать гастроли артистов из РФ в Ташкенте. В беседе с порталом News.ru продюсер Павел Рудченко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Мужчина убежден: после отказа от России карьера певицы переживает не самые лучшие времена. Наргиз не пользуется спросом у иностранной публики, поэтому вынуждена выступать «в каких-то ресторанчиках». По словам Павла, знаменитость завидует экс-коллегам из РФ, у которых творческая жизнь продолжается.

«Сидит где-то в Америке. Ничего у нее там не получается, и исходит желчью из-за того, что здесь продолжается шоу-бизнес, а она потеряла это в один миг», — высказался мужчина.

Ранее мы писали о том, что Наргиз Закирова обматерила Ирину Дубцову и назвала ее швалью из-за концерта в Ташкенте. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой экс-избранник Татьяны Булановой Саша Попов заявил о беременности 54-летней певицы.