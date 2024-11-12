«Исходит необъяснимая энергия»: Александр Буйнов раскрыл источники вдохновения

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал, что его вдохновляет. Его слова приводит Пятый канал.

Оказалось, что для исполнителя очень важна женская энергетика.

«В основном женщины меня вдохновляют. Все, любого возраста: и бабушки и мамки у которых много детей, и вот вы молодые. Потому что от женщин исходит необъяснимая какая-то энергия», — поделился музыкант.

Буйнов подчеркнул, что для него огромное значение играет женственность девушек, чем бы они ни занимались. Певец добавил, что наличие образования, хобби и каких-то занятий, которые приносят удовольствие самой женщине, делают ее в глазах мужчины еще привлекательнее, чем она есть.

Напомним, Буйнов с 1987 года состоит в браке с продюсером и косметологом Аленой Гутман. Гутман — третья жена музыканта. По словам артиста, она самая желанная женщина в его жизни, о которой он только мог мечтать. Супруги вместе почти 40 лет, однако совместных детей у них нет.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал слухи о проблемах со своим здоровьем.