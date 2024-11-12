«Исходит необъяснимая энергия»: Александр Буйнов раскрыл источники вдохновения
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Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал, что его вдохновляет. Его слова приводит Пятый канал.
Оказалось, что для исполнителя очень важна женская энергетика.
«В основном женщины меня вдохновляют. Все, любого возраста: и бабушки и мамки у которых много детей, и вот вы молодые. Потому что от женщин исходит необъяснимая какая-то энергия», — поделился музыкант.
Буйнов подчеркнул, что для него огромное значение играет женственность девушек, чем бы они ни занимались. Певец добавил, что наличие образования, хобби и каких-то занятий, которые приносят удовольствие самой женщине, делают ее в глазах мужчины еще привлекательнее, чем она есть.
Напомним, Буйнов с 1987 года состоит в браке с продюсером и косметологом Аленой Гутман. Гутман — третья жена музыканта. По словам артиста, она самая желанная женщина в его жизни, о которой он только мог мечтать. Супруги вместе почти 40 лет, однако совместных детей у них нет.
Ранее Александр Буйнов прокомментировал слухи о проблемах со своим здоровьем.