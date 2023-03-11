Искаженное от боли лицо Маши Кончаловской привлекло внимание россиян

Актриса Любовь Толкалина разместила свежее видео общей дочери с режиссером Егором Кончаловским. Мария Кончаловская играла на гитаре хит «Лететь», но кадры несколько удивили поклонников.

Во время исполнения ее будто исказило от боли. Таким образом Маша Кончаловская показала, что вложила в песню всю душу.

В последнее время дочь Толкалиной и Кончаловского состригла волосы и похудела. Поклонники начали обращать внимание на то, что 23-летняя девушка стала странной и закрытой.

С детства дочь режиссера сопровождала родителей на красных дорожках и привлекала к себе взгляды. В 19 лет она вышла замуж, у супругов есть три кошки, о детях они не думают.

Ранее Кончаловская оригинально поздравила женщин с 8 Марта. Она опубликовала фото кошки рядом с букетом.