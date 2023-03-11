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17:00, 11 марта 2023
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Искаженное от боли лицо Маши Кончаловской привлекло внимание россиян

Любовь Толкалина выложила свежее видео, на котором Маша Кончаловская исполнила хит «Лететь».

Искаженное от боли лицо Маши Кончаловской привлекло внимание россиян

Фото: Starface.ru

Актриса Любовь Толкалина разместила свежее видео общей дочери с режиссером Егором Кончаловским. Мария Кончаловская играла на гитаре хит «Лететь», но кадры несколько удивили поклонников.

Во время исполнения ее будто исказило от боли. Таким образом Маша Кончаловская показала, что вложила в песню всю душу.

В последнее время дочь Толкалиной и Кончаловского состригла волосы и похудела. Поклонники начали обращать внимание на то, что 23-летняя девушка стала странной и закрытой.

С детства дочь режиссера сопровождала родителей на красных дорожках и привлекала к себе взгляды. В 19 лет она вышла замуж, у супругов есть три кошки, о детях они не думают.

Ранее Кончаловская оригинально поздравила женщин с 8 Марта. Она опубликовала фото кошки рядом с букетом.

Источник фото:Starface.ru
Тег:
Егор Кончаловский
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