«Лысая, с огромным животом»: пропавшая Маша Кончаловская спустя долгое время вышла на связь

Двадцатитрехлетняя Маша Кончаловская буквально родилась знаменитой.

К ужасу родителей, в 2014-м году девочка попала в страшную аварию и восемь лет пролежала в коме.

Сейчас Мария закончила курс реабилитации и вернулась к обычному распорядку дня.

Несмотря на то, что Кончаловская младшая старалась не предавать свою личную жизнь огласке, поклонники всё-таки нашли страничку девушки в социальной сети и с тех пор внимательно следят за её жизнью.

Долгое время Маша не выкладывала ничего себе в микроблог, и поклонники звёздной наследницы уже готовы были забить тревогу.

И вот новый пост: в честь международного женского дня, девушка опубликовала фото своей кошки рядом с букетом праздничных цветов.

Букет фанатов порадовал, а вот животное вызвало у подписчиков неоднозначные впечатления: «Вся в морщинах с огромным животом», «всё-таки порода сфинкс на любителя», - пишут в комментариях.