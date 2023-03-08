«Лысая, с огромным животом»: пропавшая Маша Кончаловская спустя долгое время вышла на связь
23-летняя Мария Кончаловская оригинально поздравила подписчиков с 8 Марта.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-lj6zl3mh5u»
Двадцатитрехлетняя Маша Кончаловская буквально родилась знаменитой.
К ужасу родителей, в 2014-м году девочка попала в страшную аварию и восемь лет пролежала в коме.
Сейчас Мария закончила курс реабилитации и вернулась к обычному распорядку дня.
Несмотря на то, что Кончаловская младшая старалась не предавать свою личную жизнь огласке, поклонники всё-таки нашли страничку девушки в социальной сети и с тех пор внимательно следят за её жизнью.
Долгое время Маша не выкладывала ничего себе в микроблог, и поклонники звёздной наследницы уже готовы были забить тревогу.
И вот новый пост: в честь международного женского дня, девушка опубликовала фото своей кошки рядом с букетом праздничных цветов.
Букет фанатов порадовал, а вот животное вызвало у подписчиков неоднозначные впечатления: «Вся в морщинах с огромным животом», «всё-таки порода сфинкс на любителя», - пишут в комментариях.