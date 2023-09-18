Искалеченным после пластики Хайдарова пациенткам начали возвращать деньги

Вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова разгорелся настоящий скандал. Певица Слава и Любовь Успенская обвинили врача в некачественно проведенных операциях, после чего нашлись еще несколько десятков недовольных женщин. Но уже некоторые бывшие клиентки Хайдарова получили материальные компенсации за неудачную работу хирурга. Об этом сообщает kp.ru.

Многие женщины сначала боялись высказывать какие-либо претензии врачу, но их поддержала адвокат Елена Сенина. Именно она создала инициативную группу, где пострадавшие могут общаться между собой, и направила около 30 заявлений в государственные инстанции. И вот более десяти бывших пациенток Хайдарова уже начали получать свои деньги.

Например, одна девушка накануне писала, что с ней говорил юрист из GMTClinic по поводу возврата денежных средств. Она приехала в медучреждение, там ее осмотрел действующий хирург и подтвердил, что работа была выполнена некачественно. После, как утверждает девушка, ей предложили материальную компенсацию или еще одну операцию.

«В настоящее время мы продолжаем правовую работу по четко определенному плану. Объемы большие, но мы справляемся», – комментирует Елена Сенина.

Поскольку доверительницам адвоката необходимо проводить операции по коррекции и исправлению, команда Сениной уже направила в клиники предложения о переговорах. Юрист отметила, что в большинстве случаев медучреждения согласны пойти навстречу.

«Многим денежные средства компенсированы, что мы считаем позитивным результатом своей работы», – заключила она.

Ранее мы писали, какого мужчину Владимир Кристовский никогда не примет в семью в качестве зятя. Солист Uma2rman убежден, что женихи для его дочерей должны зарабатывать не менее десяти миллионов рублей.