Искал вдохновение: жена госпитализированного Бориса Щербакова вспомнила о его изменах

В начале декабря Борис Щербаков попал в больницу после неудачного падения. Артисту пришлось отметить 75-летний юбилей на больничной койке. В тяжелых ситуациях звезду поддерживает супруга Татьяна Бронзова, которой он, как выяснилось, не всегда был верен.

Татьяна и Борис познакомились во время учебы в школе-студии МХАТ. Супруги живут вместе уже 50 лет и повидали всякое.

В эфире шоу «Малахов» Татьяна вспомнила, что в молодости Щербаков постоянно изменял супруге. Но женщина не расстраивалась из-за этого: она объясняла его похождения поиском вдохновения и разнообразия.

Народный артист всегда давал понять жене, что любит только ее. Ради сохранения семьи супруга звезды терпела его мимолетные интрижки.

Женщину не смущали и постельные сцены Щербакова в кино. Татьяна тоже актриса, поэтому понимает особенности ремесла.

Несмотря на все сложности, между артистами не угасли чувства. Во время съемок программы они трогательно держались за руки.

Ранее сын Бориса Щербакова Василий рассказал, сколько отец будет находиться в больнице. Родственник предположил, что до Нового года народного артиста России не выпишут.