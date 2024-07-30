Иск поступил в суд Москвы: Татьяна Бакальчук подала на развод

В суд Москвы поступил иск от владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук. Она сообщила, что в исковом заявлении попросила о разводе с мужем Владиславом.

Пресс-служба московских судов 30 июля разместила сообщение о том, что иск Бакальчук поступил в Савеловский районный суд столицы. Суть требований не раскрывалась.

Говорилось, что ответчиком заявлен Владислав Бакальчук, а предметом иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений. Пока иск не принят к производству, уточнила пресс-служба.

Спустя время Бакальчук подтвердила подачу заявления в суд в своем Telegram-канале. Она также раскрыла, в чем суть иска.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», - сообщила Бакальчук.

26 июля Татьяна неожиданно для многих вышла в свет. Прежде бизнесвумен избегала светских мероприятий. Она появилась в черном платье с небольшой сумкой, без массивных украшений и яркого макияжа. Бакальчук не общалась с прессой и поспешила занять место за столиком в ресторане.