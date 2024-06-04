«Иск будем подавать на этой неделе»: конфликт Филиппа Киркорова и Любови Успенской накаляется

6 июня в Замоскворецком суде должно состояться очередное заседание по делу народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Любови Успенской. Адвокат артистки Елена Сенина в беседе с Kp.ru заявила, что новый иск к певцу готовятся подавать уже на этой неделе.

На данный момент Филипп Киркоров хочет взыскать с Любови Успенской 10 млн рублей за высказывания в интервью журналистке Алене Блин, порочащие его честь. Однако теперь в деле артистов появился новый виток. За несколько дней до процесса к певцу публично обратились женщины-предприниматели с Кубани с целью повлиять на его решение в отношении коллеги.

«Филипп Киркоров не раз говорил о своей люби к женщинам, ну вот они высказали свою позицию. А иск к Киркорову мы будем подавать уже на этой неделе», — отметила адвокат Любови Успенской Елена Сенина.

Женщины записали видеообращение для артиста и опубликовали его в Сети. Предпринимательницы попросили Филиппа Киркорова отозвать иск к певице.

«Уважаемый Филипп Бедросович, от лица женщин-предпринимателей Кубани очень просим вас отозвать свой иск к Любови Залмановне», — обратились к артисту женщины. Владелицы бизнеса призвали певца обратить внимание на «более полезную и мирную» деятельность.

«Мы считаем, что вашу энергию можно направить в более полезное и мирное русло — а это помощь детям, помощь российскому предпринимательству, помощь женщинам, ведущим бизнес», — попросили предпринимательницы.

Напомним, скандал между артистами разгорелся после того, как Любовь Успенская в одном из интервью назвала Филиппа Киркорова «женоненавистником». Спустя некоторое время певец подал на нее в суд с требованием взыскать 10 млн рублей, а также назвал коллегу «попрошайкой», заявив, что артистка выпрашивала у него дорогие вещи.

Ранее мы писали о том, что адвокат Ильдар Мухаметзянов объяснил, почему разборки Филиппа Киркорова и Любови Успенской могут закончиться уголовным делом.