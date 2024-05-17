До 5 лет лишения свободы: почему разборки Успенской и Киркорова могут закончиться уголовным делом
© Starface.ru
Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров подал иск к коллеге по цеху Любови Успенской. Он потребовал от певицы 10 млн рублей за то, что его назвали «женоненавистником». Королева шансона не осталась в стороне и направила артисту досудебную претензию из-за того, что он назвал ее «попрошайкой». Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы Успенской в суде при условии, что претензия не будет удовлетворена, а также может ли исполнительница пожаловаться на коллегу в прокуратуру.
Адвокат Ильдар Мухаметзянов, комментируя действия певицы, заявил, что шансы Любови в суде будут зависеть от заключения психолого-лингвистической экспертизы. Если эксперты придут к выводу, что высказывания Киркорова содержали признаки уничижительной оценки личности Успенской, то иск о защите чести и достоинства будет удовлетворен. Если Киркоров обратится со встречным или отдельным иском по тому же предмету, то ему придется доказывать то же самое.
При этом у звезды есть вариант обратиться с заявлением в прокуратуру, чтобы привлечь Филиппа Бедросовича к уголовной ответственности.
В прокуратуру имеет смысл обращаться в случае, если Успенская посчитает, что действиях Киркорова присутствуют признаки состава преступления в форме клеветы. Дело в том, что за клевету уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 128.1 УК РФ, наказание в зависимости от тяжести может доходить до 5 лет лишения свободы.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Филипп Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, которая клянчит дорогие вещи. По словам артиста, коллега начала воспринимать подобные жесты доброй воли как должное.