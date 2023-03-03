Ищу деньги на лечение рака: Дмитрий Маликов вышел на связь с плохим известием

53-летний певец Дмитрий Маликов не так активен в соцсетях в последнее время, о музыкальных премьерах исполнителя тоже ничего не слышно. Артист вышел на связь, но с плохим известием.

Маликов объявил сбор средств на лечение рака. Он рассказал, что деньги нужны молодой девушке, у которой выявлен тяжелый недуг.

Музыкант призвал не проходить мимо беды и пожертвовать любую сумму – кто сколько сможет.

«Этой молодой, красивой девушке очень нужна помощь», - написал Маликов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что модельера Валентина Юдашкина отказались лечить за границей от рака. Сейчас ему лучше – помогают врачи онкоцентра на Каширке. Родственники кутюрье отправляли документы за границу, но иностранные врачи не брались за его случай.