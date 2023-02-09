«Ищите меня там»: Гарик Харламов переезжает в Казахстан ради новой жены

Телеведущий Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус долгое время был одинок. Но на днях появилась информация, что юморист не только женился, но и собирается покинуть Россию. Звезда прокомментировал слухи об эмиграции и поделился подробностями новой жизни.

Поклонникам артиста попалось на глаза видео, где утверждалось, что 41-летний комик связал себя узами брака с гражданкой Казахстана, сменил имя и переезжает в город Кызылорда, где уже приобрел дом. Автор ролика показал даже копию нового паспорта Харламова. В документе говорится, что теперь его якобы зовут Гарифулла Харламулы.

Вся эта история оказалась выдумкой. Но знаменитость решил поддержать розыгрыш, поэтому оставил у себя в личном микроблоге обращение к поклонникам.

«Если что, ищите меня там! Ваш Гарифулла!» – попрощался с фанатами артист.

Напомним, что ранее в Сети уже ходили слухи об возможной эмиграции актера. Тогда многие СМИ писали о том, что Гарик даже ушел из-за этого из шоу Comedy Club. Разговоров стало еще больше после того, как вместо телеведущего на сцене появился его коллега Андрей Бебуришвили. Оказалось, что Харламов просто был в небольшом отпуске, но уже вернулся к съемкам.