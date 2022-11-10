Бебуришвили «указал» Харламову на его место, и это вызвало негодование поклонников

В последнее время страсти вокруг «Comedy Club» кипят: сначала стало известно об уходе Гарика Харламова из проекта, затем оставшиеся резиденты отказались сниматься в шоу. Подлил масла в огонь и новый ведущий Андрей Бебуришвили, который решил прокомментировать ситуацию.

«Ребята, я не разделяю ваших переживаний по поводу того, что Гарик Харламов больше не ведёт "Камеди". Я никого не подсиживал, мы с ним хорошие друзья! Считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своём месте», – поделился мнением Андрей.

Подобное заявление очень не понравилось поклонникам передачи, которую теперь многие бойкотируют и отказываются смотреть. К слову, за комика решил вступиться сам Харламов. «Я не ожидал такой бурной реакции общественности на факт замены моей скромной персоны. Не ругайте Бебура, он хороший!» – сообщил Гарик.

Что будет с «Comedy Club» теперь – никто не знает. Напомним, что недавно Денис Дорохов обратился к руководству «ТНТ» с предложением своей кандидатуры на пост ведущего.