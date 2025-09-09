«Ищет себе богатую тетку, которая будет его содержать»: Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса

59-летняя певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего массажиста Сергея Федорова. Пара познакомилась на шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщает Газета.Ru.

Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Штурм заявила, что ее это нисколько не смущает. Артистка объяснила, что выглядит моложе своих лет и привлекательна для молодых мужчин, которым и сама отдает предпочтение.

При этом певица дала весьма нелестную характеристику своему новому избраннику. Звезда 90-х прямо назвала Федорова «мамкиным пирожком», заявив, что он не способен ничем заниматься в жизни.

«Ищет себе богатую тетку, которая будет его содержать», – заявила она.

По ее словам, ее супруг открыто признал, что «альфонсизм для него — нормальное, органичное существование».

Выпуск проекта с участием пары выйдет в эфир 11 сентября.

