«Ищет покорную мышку»: Анна Калашникова осудила слова рэпера Macan о современных девушках

Анна Калашникова осудила рэпера Macan после его слов о современных девушках. Об этом она рассказала в Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вот уже несколько дней в соцсетях разгораются споры вокруг скандальных высказываний 22-летнего рэпера Macan. Он заявлял, что девушки, которые выкладывают фотографии в купальниках, не заслуживают строить серьезные отношения. Кроме того, рэпер рассказывал, что при спорной ситуации его потенциальная возлюбленная не должна повышать на него голос.

На эти слова обратила внимание певица Анна Калашникова. Она заявила, что ее смутил снисходительный тон рэпера в отношении женщин.

«Что касается фото в купальниках, то на мой взгляд, это какой-то дикий „Домострой“. Или же желание поделить женский мир на хороших и плохих девочек. То, что ищет Macan, мы примерно поняли. Видимо, покорную мышку без права голоса», — рассказала звезда.

Калашникова добавила, что к мужчинам тоже есть ряд требований. Среди них, например, честность, уважение и целеустремленность.

«Вот залог здоровых отношений — хочу быть с тем, кто будет заботиться обо мне и моем сыне. Позволит мне быть собой на 100 процентов и будет любить меня такой, какая я есть», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Волкова уличила рэпера Macan в двойных стандартах.