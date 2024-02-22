Актриса Екатерина Волкова уличила рэпера Macan в двойных стандартах, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

На днях в СМИ появились отрывки из интервью рэпера Macan. В них 22-летний музыкант размышлял об идеальной девушке. Он резко осудил тех, кто публикует в соцсетях фото в купальниках и посещает ночные клубы.

«Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, после того, как ты погуляла?» — рассуждал рэпер.

Высказывания Macan удивили актрису Екатерину Волкову. Она обвинила рэпера в двойных стандартах, объяснив, что артисты сами провоцируют девушек на подобное поведение.

«Это девчонки такие испорченные? Или они всего лишь пытаются добиться внимания и подыграть вам, чтобы хоть как-то зацепить ваше искушенное внимание?» — задалась вопросом она.

Волкова добавила, что застенчивые девушки вряд ли будут посещать ночные клубы, в которых обычно обитают знаменитости.

«На кого вы сами подписаны, кого лайкаете, разве это не пышногрудые и попастые модели, певицы в купальниках?» — возмутилась она.

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