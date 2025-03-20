Исчезнувшую из соцсети Оксану Самойлову заподозрили в разводе с рэпером Джиганом

Жена рэпера Джигана и популярная блогерша Оксана Самойлова внезапно пропала из соцсетей. Поклонники обратили внимание, что с 6 марта она не опубликовала ни одной новой сторис в личном блоге, хотя ранее ежедневно обновляла контент.

Пользователи Сети предположили, что Джиган мог вновь сорваться и начать употреблять запрещенные вещества, как это было в 2020 году после рождения у пары четвертого ребенка.

Как отмечает «7Дней.ru», в 2020 году у рэпера случился еще один срыв, однако Самойловой удалось сохранить это в секрете и спасти репутацию семьи. Если Джиган сорвется в третий раз, все может завершиться разводом.

Сама же Оксана пока хранит молчание, однако особо внимательные поклонники звездного семейства предположили, что пара отправилась на съемки нового реалити-шоу с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой.

Оксана Самойлова и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) поженились в 2012 году. Пара воспитывает троих дочерей и сына.

Ранее Оксана Самойлова подала заявление о ликвидации убыточного бизнеса. Приложение с рецептами пришлось не по вкусу российским пользователям и принесло убытки на 1,3 миллиона рублей. Помимо этого приложения, у блогерши есть еще три бизнеса. Параллельно с этим жена рэпера Джигана занимается развитием блога и домашним хозяйством.