«Исчезни, достала»: фанаты «Ласкового мая» набросились на Лайму Вайкуле из-за оскорблений

Певица Лайма Вайкуле оказалась в центре скандала после своего громкого интервью, где она упомянула легендарную группу «Ласковый май». Знаменитость резко высказалась о творчестве и поклонниках коллектива, за что ее раскритиковали в Сети.

В Telegram-канале «Блокнот» опубликовали отрывок из недавней беседы артистки. Там она рассказала о музыке, которая была в Советском Союзе. Лайма не только намекнула на то, не считает звезд того времени талантливыми, но и задела всеми любимую группу.

«Самая звездная группа в то время была «Ласковый май» <…> Я плакала. Потому что в Америке так кричали поклонники Майкла Джексона <…> Мне стало жалко наших детей, они фанатеют от этого. Я думаю: что будет, как они воспитываются, какое у них воспитание в музыке, куда они идут? Вот такое мое ощущение было», — приводит слова певицы «Блокнот».

Пользователи Сети были возмущены словами исполнительницы. Они накинулись на Вайкуле с оскорблениями.

«Чем старее, тем дурнее», «Что с людьми происходит? Полный маразм!», «Завидует. Она и не была знаменитой», «Исчезни уже, достала своим высокомерием», — писали они в комментариях.

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