Исчез портрет матери: стали известны подробности кражи из дома Градского

Из дома музыканта Александра Градского украли портрет матери, висящий на стене. Об этом сообщил друг артиста.

Из особняка исчезли стулья, столовые приборы и большой проектор.

«Самой странной пропажей можно назвать исчезновение семейной реликвии, которая, впрочем, тоже интересна только близким артиста. Из дома исчез портрет матери Александра Градского, который висел на стене», - сказал сайту mk.ru источник и засомневался, что портрет мог заинтересовать постороннего человека.

Остается непонятным и то, как вор проник через высокий забор. Помимо этого, дом находится в непростом месте – рядом расположены дорогие усадьбы и краж там не было «отродясь», говорит собеседник.

«Нет такого дурака среди преступников, кто бы туда сунулся. И тем не менее кража произошла», - высказался он.

Исчезновение вещей заметила прислуга – женщина убиралась в доме еще при жизни Градского. Потом вдова музыканта Марина Коташенко не стала ее увольнять – уборщица продолжает периодически убираться в доме.

Последней жены Градского в родовом гнезде не было – вместе с детьми она живет в доме, что поменьше.

В целом украденные вещи не представляют собой художественной ценности, хоть и являются качественными и дорогими. Источники говорят, что они могли быть интересны только тем, кто любил ими пользоваться.

Коташенко сообщила об ограблении 15 августа. Вдова Градского подала заявление в полицию. Днем до этого сын музыканта Даниил заявил, что вдова украла деньги, подлежащие разделу между наследниками. Также стало известно, что первая семья Градского начала судебный процесс по делу о разделе имущества. Если получится выиграть, то доля Коташенко в наследстве сильно уменьшится.