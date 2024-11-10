«Ирония судьбы»: рэпер Серега раскрыл, как появился его псевдоним

В Санкт-Петербурге прошла Супердискотека 90-х. На сцену вышли: группа «На-На», Света, «Мальчишник» и многие другие. Порадовал зрителей выступлением и рэпер Серега (Сергей Пархоменко). Музыкант вспомнил, как возник его творческий псевдоним.

Исполнитель хита «Черный бумер» вышел на сцену в красном спортивном костюме. Такой образ Серега выбрал не случайно — именно в нем он впервые вышел на сцену перед российскими зрителями.

Псевдоним артиста появился абсолютно случайно. Пархоменко в 2002 году выступал в России на фестивале, который организовывал продюсер Ляписа Трубецкого Евгений Колмаков. Яркий исполнитель запомнился журналистам.

«Один из них позвонил организаторам и спрашивал, как меня зовут. Те просто ответили: „Серега“. Так и написали в статье. А я решил, пусть будет Серега. Вот такая ирония судьбы», — рассказал Сергей Kp.ru.

В разговоре с 78.ru рэпер признался, что в его райдере прописаны три плюшевых слона. Так артист проверяет, читают ли документ. Также в списке отсутствует алкоголь.

Ранее рэпер Серега потерял в России бизнес по изготовлению готовых наборов еды.