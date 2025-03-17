Ирина Понаровская заявила, что ее внезапно умерший сын «ни на что не жаловался»

Певица Ирина Понаровская впервые рассказала о смерти единственного сына, которого потеряла полгода назад. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV артистка раскрыла, что на самом деле случилось с Энтони Роддом.

Исполнительница хита «Рябиновые бусы» призналась, что до сих пор не оправилась от смерти сына. По словам Ирины Понаровской, спустя полгода после трагедии она чувствует, «будто это случилось только что». Певица добавила, что, если «предстанет перед Всевышним», то задаст всего один вопрос: «Зачем мне нужно было пережить этот опыт?»

По словам Ирины Понаровской, ее ребенок «ни на что не жаловался», поэтому его внезапная смерть в душе по-прежнему окутана тайной. Однако артистка не стала скрывать, что у Энтони периодически возникали проблемы с животом.

«Он пошел в душ и умер. Все. Он ни на что не жаловался, ни на сердце, ни на какие-то свои… У него были какие-то иногда с животом, но это у всех. Съел какую-то гадость, сколько я ему говорила: „Не ешь эти бургеры“. Но он мог себе позволить заказать детям и самому полакомиться этой ерундой. Хотя дома всегда была вкусная еда, жена его чудесно готовила», — поделилась Ирина Понаровская.

Вспоминая о сыне, знаменитость признается: за все время они с Энтони «ни разу не поссорились», у них были доверительные отношения без «секретов друг от друга». Теперь же смысл жизни Ирина Понаровская нашла во внуках, которых называет «маленькими чудесными копиями» покойного сына.

Напомним, Энтони Родд скоропостижно ушел из жизни 20 сентября 2024 года, ему было 39 лет. Сына Ирины Понаровской нашли в ванной, где незадолго до трагедии он принимал контрастный душ. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. При этом отмечалось, что мужчина никогда не жаловался на здоровье.

Ранее сообщалось о том, что невестка Ирины Понаровской прервала молчание после смерти мужа и сделала заявление.